Eine bittere Schlappe erlitt der SV 51 Langenapel an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 116 Zuschauern mit 0:5 (0:1).

Salzwedel/MTU. Das Spiel zwischen Langenapel und Burg ist mit einer deutlichen 0:5 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Tim Kolzenburg vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Denis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.). Die Burger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Eddie Siebert der Torschütze (54.).

SV 51 Langenapel liegt 0:2 zurück – 54. Minute

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 51 Langenapel steckte zweimal Gelb ein.

Am Ende der Partie sollte es dem Burger BC 08 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Erik Teege den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (90.+3). Damit war der Sieg der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Pokorny (65. Bromann), Roloff, Peters, Neuling, Stolz (79. Olfermann), Roese (87. Kamga Kamno), Afanasew, Beneke, Steding, Schulz (77. Atah)

Burger BC 08 I: Klötzer – Schlitte (62. Lichtenberg), Siebert, Thiede (62. Kersten), Saage (46. Teege), Wehrmann, Engel (46. Schulz), Gramelsberger, Jürgen, Neumann, Grisgraber (62. Rusche)

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116