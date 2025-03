Ergebnis 17. Spieltag 0:5 – SV Liesten kassiert deutliche Niederlage gegen 1. FC Lok Stendal II

Klar unterlegen zeigte sich der SV Liesten in der Partie gegen den 1. FC Lok Stendal II am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).