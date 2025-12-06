Fußball-Landesklasse 1: An diesem Samstag hat der SV Medizin Uchtspringe im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Steffen Säger mit 0:5 (0:2).

Stendal/MTU. Das Match zwischen Uchtspringe und Burg ist mit einer deutlichen 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 15 schoss Eddie Siebert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Denis Neumann (27.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Erik Teege traf in Minute 46 und Pascal Thiede in Minute 84. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für die Uchtspringer. In Minute 87 lenkte Elias Schadow den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Burger BC 08 I

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Klukas, Stoppa, Wolter, Bosse, S. Ziesmann, Adam, Schadow, Rostomyan (87. Wojahn), Gerhardt, Nabizade

Burger BC 08 I: Klötzer – Saage (60. Wehrmann), Schlitte (70. Kersten), Gramelsberger (70. Baas), Grisgraber, Neumann, Teege (60. Wegner), Engel, Jürgen, Thiede, Siebert

Tore: 0:1 Eddie Siebert (15.), 0:2 Denis Neumann (27.), 0:3 Erik Teege (46.), 0:4 Pascal Thiede (84.), 0:5 Elias Schadow (87.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 87