Brettin/MTU. Vor 123 Zuschauern hat sich das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3) gegen Burg geschlagen geben müssen.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Vincent Schlitte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste einmal Gelb hinnehmen (11.). Die Burger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Pascal Thiede der Torschütze (15.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lennert Gramelsberger (Burg) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Zander (80. Helm), Müller, J. Papke, Tepper, L. Lindemann (46. J. C. Papke), J. Feuerherdt (46. Wicke), J. P. Feuerherdt, L. Lindemann (60. Harzendorf), Dauter, Schmahl (83. Gronwald)

Burger BC 08 I: Klötzer – Engel, Siebert (70. Baas), Schlitte, Jürgen (55. Grisgraber), Thiede, Wegner (70. Hasan), Neumann (60. Schulz), Kersten, Gramelsberger, Saage (46. Ulrich)

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123