Für den Gastgeber SV Medizin Uchtspringe endete das Spiel gegen den Kreveser SV am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Stendal/MTU. Mit einem Remis sind der SV Medizin Uchtspringe und der Kreveser SV am Samstag vom Platz gegangen. 87 Zuschauer sahen das Spiel in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe.

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Brinkmann für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Minute 45+2 SV Medizin Uchtspringe gleichauf mit Kreveser SV – 1:1

In Spielminute 45 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den Kreveser SV. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Rudolph Paul Rosenkranz (Krevese) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Krevese erlangen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Bosse, Pagels, Schadow, Wolter, Nabizade, Adam, Stoppa, Langer (58. G. Gerhardt), Klukas, Brinkmann

Kreveser SV: Bergmann – Rosenkranz, Pieper, Rathke, Zimmermann, Kiebach, Döring (88. Riemann), Präbke, Nitzsche (73. Bittner), Rosenkranz, Thomsen

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87