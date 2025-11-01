Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Medizin Uchtspringe und Kreveser SV am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Medizin Uchtspringe und dem Kreveser SV mit einem Remis.

Marcel Brinkmann (SV Medizin Uchtspringe) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

47. Minute SV Medizin Uchtspringe gleichauf mit Kreveser SV – 1:1

In Spielminute 45 musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den Kreveser SV, als Rudolph Paul Rosenkranz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Kreveser Team erzielte (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Klukas, Pagels, Schadow, Langer (58. G. Gerhardt), Bosse, Nabizade, Wolter, Stoppa, Brinkmann, Adam

Kreveser SV: Bergmann – Thomsen, Rathke, Rosenkranz, Rosenkranz, Präbke, Pieper, Nitzsche (73. Bittner), Kiebach, Döring (88. Riemann), Zimmermann

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87