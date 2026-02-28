Für den Gastgeber TSV Brettin/Roßdorf I endete das Spiel gegen den TuS Wahrburg am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Brettin/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg ist gleichauf geendet.

Gleich nach dem Anstoß schoss Toni Weikert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

1:1 im Duell zwischen TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg – 95. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Toni Laurin Wicke kam rein für Jeremy Feuerherdt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite sprangen Tobias Heyder für Markus Werle und Sven Leppin für Hassan Mohamad Ababaker ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Toni Laurin Wicke, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Brettiner zu erreichen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. P. Feuerherdt, Dauter, Schmahl, J. Feuerherdt (60. Wicke), Helm, L. Lindemann, Papke (70. Matthäus), L. Lindemann (75. Gronwald), Kniesche, Tepper

TuS Wahrburg: Schmidt – Schlegel, Salemski (89. Wennrich), Mohamad Ababaker (70. Leppin), Rundstedt (85. Heim), Köhn, Werle (46. Heyder), Schnee, Weikert (90. Wennrich), Hallmann, Wennrich

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92