Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Gastgeber TSV Brettin/Roßdorf I gegen den TuS Wahrburg ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Brettin/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem TSV Brettin/Roßdorf I und dem TuS Wahrburg mit einem Remis.

Toni Weikert (TuS Wahrburg) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

1:1 für TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg – 95. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Toni Laurin Wicke wurde für Jeremy Feuerherdt eingesetzt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite räumten Markus Werle für Tobias Heyder und Hassan Mohamad Ababaker für Sven Leppin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der TSV Brettin/Roßdorf I doch noch die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Toni Laurin Wicke (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Brettin/Roßdorf erzielen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Kniesche, Tepper, L. Lindemann (75. Gronwald), L. Lindemann, J. Feuerherdt (60. Wicke), Schmahl, Dauter, J. P. Feuerherdt, Helm, Papke (70. Matthäus)

TuS Wahrburg: Schmidt – Schlegel, Rundstedt (85. Heim), Schnee, Mohamad Ababaker (70. Leppin), Weikert (90. Wennrich), Hallmann, Köhn, Werle (46. Heyder), Salemski (89. Wennrich), Wennrich

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92