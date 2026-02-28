Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Brettin/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem TSV Brettin/Roßdorf I und dem TuS Wahrburg mit einem Unentschieden.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Toni Weikert für Wahrburg traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg – 1:1 in Minute 90+5

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Toni Laurin Wicke wurde für Jeremy Feuerherdt eingesetzt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite verließen Markus Werle für Tobias Heyder und Hassan Mohamad Ababaker für Sven Leppin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der TSV Brettin/Roßdorf I doch noch die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Toni Laurin Wicke (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Brettin/Roßdorf erzielen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Tepper, J. P. Feuerherdt, Papke (70. Matthäus), Schmahl, Kniesche, J. Feuerherdt (60. Wicke), Dauter, L. Lindemann (75. Gronwald), L. Lindemann, Helm

TuS Wahrburg: Schmidt – Schlegel, Hallmann, Werle (46. Heyder), Schnee, Mohamad Ababaker (70. Leppin), Köhn, Rundstedt (85. Heim), Salemski (89. Wennrich), Weikert (90. Wennrich), Wennrich

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92