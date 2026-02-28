Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Brettin/MTU. Mit einem Gleichstand sind der TSV Brettin/Roßdorf I und der TuS Wahrburg am Samstag auseinander gegangen. 92 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz.

Toni Weikert (TuS Wahrburg) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Minute 90+5 TSV Brettin/Roßdorf I gleichauf mit TuS Wahrburg – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Toni Laurin Wicke kam rein für Jeremy Feuerherdt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite sprangen Tobias Heyder für Markus Werle und Sven Leppin für Hassan Mohamad Ababaker ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der TSV Brettin/Roßdorf I doch noch die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Toni Laurin Wicke (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Brettin/Roßdorf erreichen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – L. Lindemann (75. Gronwald), Kniesche, L. Lindemann, Tepper, Papke (70. Matthäus), J. Feuerherdt (60. Wicke), Dauter, J. P. Feuerherdt, Helm, Schmahl

TuS Wahrburg: Schmidt – Köhn, Mohamad Ababaker (70. Leppin), Hallmann, Werle (46. Heyder), Salemski (89. Wennrich), Schnee, Weikert (90. Wennrich), Schlegel, Rundstedt (85. Heim), Wennrich

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92