Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Gastgeber Preussen Schönhausen gegen den 1. FC Lok Stendal II ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Schönhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Preussen Schönhausen und 1. FC Lok Stendal II ist gleichauf geendet.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steffen Braunschweig, als Janis Kämpfer für Preussen traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Schönhausen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 3

58. Minute Preussen Schönhausen und 1. FC Lok Stendal II im Gleichstand – 1:1

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Leon-Lucca Borkenhagen, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Stendaler zu erreichen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Preussen Schönhausen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 92 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: Preussen Schönhausen – 1. FC Lok Stendal II

Preussen Schönhausen: Lindner – Künnemann, Lüthgarth (55. Jürgens), Braunschweig (83. Tessmer), M. Müller, Stolze, Hoffmann, Pumptow (56. Rosenhagen), Kämpfer (77. T. Müller), Ludwig (77. Tomru), Lecher

1. FC Lok Stendal II: Radomski – Belling, Friedebold, Kliche, Barrie (49. Handge), Sall, Schulze, Frötschner, Borkenhagen (62. Korbani), Lange (88. Merso Rasho), Grigo

Tore: 1:0 Janis Kämpfer (40.), 1:1 Leon-Lucca Borkenhagen (58.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Noah Elia Wohlang, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 191