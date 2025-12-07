Der Rossauer SV hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SV Liesten 22 mit 1:3 (0:2).

Rossau/MTU. Das Spiel zwischen Rossau und Liesten ist mit einer klaren 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 21 schoss Hannes Glameyer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Nick Danny Luckmann den Ball ins Netz.

Es sah nicht gut aus für Rossau. Aber dann musste der SV Liesten 22 auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Ole Nowack nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Filip Branimirov Mateev den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (75.). Damit war der Erfolg der Salzwedeler gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der Rossauer SV rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Liesten 22

Rossauer SV: Benecke – Elling, Nowack, Neumann (84. Schmitz), Baik, Hannemann (46. Brünicke), Ziems, Noack, Rieger, Wallmann, Wilhelm

SV Liesten 22: Kummert – Paul, Langer, Mateev (90. Saliho), Mateev (81. Beck), Glameyer, Glameyer, Makowka (69. Hackfurt), Luckmann, Subke, Bastian

Tore: 0:1 Hannes Glameyer (21.), 0:2 Nick Danny Luckmann (45.+1), 1:2 Tim Ole Nowack (73.), 1:3 Filip Branimirov Mateev (75.); Zuschauer: 171