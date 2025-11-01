Fußball-Landesklasse 1: Am Samstag war der SV Liesten 22 gegenüber dem VfB 07 Klötze I machtlos und wurde mit 1:3 (0:0) vom Platz gefegt.

1:3 – SV Liesten 22 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen VfB 07 Klötze I

Salzwedel/MTU. Das Match zwischen Liesten und Klötze ist mit einer deutlichen 1:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (58.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Nick Danny Luckmann (61.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SV Liesten 22 und VfB 07 Klötze I – 61. Minute

Unentschieden. Klötzes Homeier konnte seinem Team in Minute 73 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christian Makowka wurde für Davud Saliho eingesetzt und Florian Beck für Viktor Branimirov Mateev. Auf der Gastseite räumten Timm Müller für Rico Gose und Jannik Banse für Paul Homeier den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Paul Homeier, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – VfB 07 Klötze I

SV Liesten 22: Fedea – Langer, V. B. Mateev (78. Beck), H. Glameyer, Subke, Luckmann, F. B. Mateev, Saliho (75. Makowka), Müller, Paul, H. Glameyer

VfB 07 Klötze I: Reek – Fuhrmann, Lehmann, Banse (87. Homeier), Lange, Wißwedel, Strauß (46. Hetfleisch), Homeier, Müller (87. Gose), Maihack, Gase

Tore: 0:1 Philipp Homeier (58.), 1:1 Nick Danny Luckmann (61.), 1:2 Philipp Homeier (73.), 1:3 Paul Homeier (90.+3); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Rene Ludwig, Mia Lübke; Zuschauer: 95