Der TuS Wahrburg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 1:3 (1:1).

1:3 – TuS Wahrburg verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen VfB 07 Klötze I

Stendal/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Wahrburg eine Niederlage gegen den VfB 07 Klötze I hinnehmen. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Kevin Assmann für Wahrburg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Stendaler konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (8.).

Minute 8 TuS Wahrburg auf Augenhöhe mit VfB 07 Klötze I – 1:1

Unentschieden. Klötzes Maris Ludwig Maihack konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Homeier, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu festigen (90.+5). Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Schmidt – Weikert (69. Leppin), Heyder, Assmann, Köhn, Burghard, Radelhof, Klipp, Wennrich, Schnee (89. Heim), Schlegel (58. Salemski)

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann (58. Landmann), Gase, Gose, Mühl, Banse (53. Maihack), Homeier, Fuhrmann, Lange, Dannies, Michel

Tore: 1:0 Kevin Assmann (7.), 1:1 Philipp Homeier (8.), 1:2 Maris Ludwig Maihack (65.), 1:3 Philipp Homeier (90.+5); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 52