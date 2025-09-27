Fußball-Landesklasse 1: Am vergangenen Samstag war der TuS Wahrburg gegenüber dem VfB 07 Klötze I machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

1:3 – TuS Wahrburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen VfB 07 Klötze I

Stendal/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Wahrburg eine Niederlage gegen den VfB 07 Klötze I hinnehmen. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Kevin Assmann (TuS Wahrburg) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Homeier den Ball ins Netz (8.).

TuS Wahrburg und VfB 07 Klötze I – 1:1 in Minute 8

Unentschieden. Klötzes Maris Ludwig Maihack konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Homeier den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+5). Damit war der Erfolg der Klötzer entschieden. Der TuS Wahrburg rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Schmidt – Heyder, Wennrich, Radelhof, Köhn, Weikert (69. Leppin), Assmann, Burghard, Schlegel (58. Salemski), Schnee (89. Heim), Klipp

VfB 07 Klötze I: Reek – Mühl, Lehmann (58. Landmann), Lange, Banse (53. Maihack), Michel, Dannies, Fuhrmann, Homeier, Gose, Gase

Tore: 1:0 Kevin Assmann (7.), 1:1 Philipp Homeier (8.), 1:2 Maris Ludwig Maihack (65.), 1:3 Philipp Homeier (90.+5); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 52