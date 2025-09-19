Der Möringer Sportverein hatte am Freitag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SSV 80 Gardelegen II mit 1:4 (0:2).

Stendal/MTU. Das Match zwischen Möringer und Gardelegen ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Beat Schilling für Gardelegen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bennet Lenz den Ball ins Netz (37.).

Es lief nicht gut für den Möringer Sportverein. In Minute 53 gelang es Spieler Nummer 10 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Beat Schilling traf für Gardelegen in Minute 66. Spielstand 3:1 für den SSV 80 Gardelegen II.

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem SSV 80 Gardelegen II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Jonah Matti Osmers den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (90.+5). Damit war der Erfolg der Gardeleger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SSV 80 Gardelegen II

Möringer Sportverein: Bauer – Berr (70. Dzierma), Hutsu, Täger, Mayer (74. L. Eggert), Huch, Rosentreter, A. Eggert (46. Kumpe), Müller, Bade (46. Köppe), Siegert

SSV 80 Gardelegen II: Lindecke – Lenz (86. Houssemeddine), Osmers, Bergener, Kuthe, Wulfänger, Steindorf, Berezovskyi (72. Lübke), Schilling (90. Reiner), Lemme (6. Giesecke), Kurpiers

Tore: 0:1 Beat Schilling (31.), 0:2 Bennet Lenz (37.), 1:2 Chris Rosentreter (53.), 1:3 Beat Schilling (66.), 1:4 Jonah Matti Osmers (90.+5); Zuschauer: 91