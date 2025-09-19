Der Möringer Sportverein hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SSV 80 Gardelegen II mit 1:4 (0:2).

1:4 – Möringer Sportverein verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SSV 80 Gardelegen II

Stendal/MTU. Das Spiel zwischen Möringer und Gardelegen ist mit einer klaren 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Beat Schilling (SSV 80 Gardelegen II) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bennet Lenz den Ball ins Netz (37.).

Möringer Sportverein sieht sich 0:2 im Rückstand – 37. Minute

Es lief nicht gut für den Möringer Sportverein. In Minute 53 gelang es Spieler Nummer 10 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Beat Schilling traf für Gardelegen in Minute 66. Spielstand 3:1 für den SSV 80 Gardelegen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SSV 80 Gardelegen II noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Jonah Matti Osmers (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 4:1 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SSV 80 Gardelegen II

Möringer Sportverein: Bauer – Bade (46. Köppe), Rosentreter, Huch, Hutsu, Mayer (74. L. Eggert), Berr (70. Dzierma), Siegert, Müller, Täger, A. Eggert (46. Kumpe)

SSV 80 Gardelegen II: Lindecke – Wulfänger, Lenz (86. Houssemeddine), Kurpiers, Kuthe, Bergener, Lemme (6. Giesecke), Berezovskyi (72. Lübke), Steindorf, Osmers, Schilling (90. Reiner)

Tore: 0:1 Beat Schilling (31.), 0:2 Bennet Lenz (37.), 1:2 Chris Rosentreter (53.), 1:3 Beat Schilling (66.), 1:4 Jonah Matti Osmers (90.+5); Zuschauer: 91