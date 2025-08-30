Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem SV Liesten 22 am Samstag nicht, als er sich vor 103 Zuschauern mit 1:4 (1:1) gegen den 1. FC Lok Stendal II verabschieden musste.

1:4 – SV Liesten 22 verliert auf dem heimischen Platz klar gegen 1. FC Lok Stendal II

Salzwedel/MTU. Das Match zwischen Liesten und Stendal ist mit einer klaren 1:4 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach lediglich elf Minuten schoss Matvii Kovalov das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Stendaler konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hannes Glameyer der Torschütze (19.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Liesten 22 gegen 1. FC Lok Stendal II – 19. Minute

Jasin Barrie traf für Stendal in Minute 62 und Lukas Pfeiffer in Minute 76. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In der allerletzten Minute konnte Bertram Henning (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:1 gingen die Stendaler als Sieger vom Platz. Der SV Liesten 22 rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – 1. FC Lok Stendal II

SV Liesten 22: Kummert – H. Glameyer, Hackfurt (76. Häusler), Beck, Subke, Makowka (54. Bastian), Müller, Paul, Koneczek, H. Glameyer, V. B. Mateev (58. Saliho)

1. FC Lok Stendal II: Günther – Borkenhagen, Matiiv, Frötschner (83. Schreiber), Dzhurylo (90. Merso Rasho), Becker, Kovalov, Schulze, Handge (65. Henning), Barrie (90. Handge), Pfeiffer

Tore: 0:1 Matvii Kovalov (11.), 1:1 Hannes Glameyer (19.), 1:2 Jasin Barrie (62.), 1:3 Lukas Pfeiffer (76.), 1:4 Bertram Henning (90.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Theo Wolter, Daniel Schlüter; Zuschauer: 103