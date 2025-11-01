Der 1. FC Lok Stendal II errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Die 96 Besucher auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen das Team aus Möringer mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Elias-Rene Friedebold (1. FC Lok Stendal II) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Möringer Sportverein musste jetzt dreimal Gelb hinnehmen (70.). Die Stendaler waren aber noch nicht fertig: Fünf Minuten vor Spielende wurde ein weiteres Tor durch Carl Klautzsch erzielt.

1. FC Lok Stendal II liegt in Minute 85 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Jasin Barrie den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Stendaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Becker, Klautzsch, Frötschner, Matiiv, Barrie, Friedebold, Borkenhagen (80. Schreiber), F. Handge, O. Handge (60. Mohamed), Schulze

Möringer Sportverein: Wittrien – Rosentreter, Schilling (62. Bade), Kumpe, Wendt, Lauck, Hutsu, Eggert, Schönburg, Dzierma (89. Drawehn), Mayer (89. Kuschmider)

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96