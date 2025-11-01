Der 1. FC Lok Stendal II errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Möringer mit 3:1 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Elias-Rene Friedebold (1. FC Lok Stendal II) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male intervenieren. Der Möringer Sportverein steckte jetzt dreimal Gelb ein (70.). Die Stendaler waren aber noch nicht fertig: In Minute 85 wurde ein weiteres Tor durch Carl Klautzsch erzielt.

1. FC Lok Stendal II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 85. Minute

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Jasin Barrie den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+2). Damit war der Sieg der Stendaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – F. Handge, O. Handge (60. Mohamed), Borkenhagen (80. Schreiber), Matiiv, Klautzsch, Frötschner, Friedebold, Schulze, Barrie, Becker

Möringer Sportverein: Wittrien – Rosentreter, Eggert, Hutsu, Schönburg, Wendt, Kumpe, Dzierma (89. Drawehn), Schilling (62. Bade), Lauck, Mayer (89. Kuschmider)

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96