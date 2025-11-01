Der 1. FC Lok Stendal II errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Die 96 Besucher auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen die Gäste aus Möringer mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Elias-Rene Friedebold (1. FC Lok Stendal II) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der Möringer Sportverein musste jetzt dreimal Gelb hinnehmen (70.). Das zweite Tor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Carl Klautzsch den Ball ins Netz.

1. FC Lok Stendal II führt in Minute 85 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Torwart Artem Meichuk konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Bereits fünf Minuten darauf konnte Jasin Barrie (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Stendaler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – F. Handge, Klautzsch, Becker, Borkenhagen (80. Schreiber), Schulze, Frötschner, Matiiv, Friedebold, O. Handge (60. Mohamed), Barrie

Möringer Sportverein: Wittrien – Wendt, Kumpe, Mayer (89. Kuschmider), Hutsu, Schönburg, Dzierma (89. Drawehn), Eggert, Rosentreter, Schilling (62. Bade), Lauck

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96