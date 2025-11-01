Der 1. FC Lok Stendal II erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Gäste aus Möringer durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann schoss Elias-Rene Friedebold das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (68.). In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Möringer Sportverein kassierte jetzt dreimal Gelb (70.). Die Stendaler waren aber noch nicht fertig: Fünf Minuten vor Spielende wurde das zweite Tor durch Carl Klautzsch erzielt.

1. FC Lok Stendal II führt mit 2:0 – 85. Minute

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Jasin Barrie, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Matiiv, Friedebold, Barrie, Borkenhagen (80. Schreiber), Schulze, O. Handge (60. Mohamed), Becker, Klautzsch, Frötschner, F. Handge

Möringer Sportverein: Wittrien – Eggert, Mayer (89. Kuschmider), Lauck, Schönburg, Hutsu, Kumpe, Rosentreter, Dzierma (89. Drawehn), Wendt, Schilling (62. Bade)

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96