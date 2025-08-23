Der 1. FC Lok Stendal II errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne.

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal II und die SG Letzlingen / Potzehne ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Oskar Konrad Konieczny das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (55.). Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Stefan Saluck den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Anton Dzhurylo, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Stendaler sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Konieczny, Friedebold, Becker, Kovalov (82. O. Handge), Frötschner, Dzhurylo, Schulze (74. Merso Rasho), Matiiv, Klautzsch, F. Handge (90. Schreiber)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Schulze, Daries, Mertens, Engler, Schulze, Pape, Grabau, Krehl (68. Bock), Mertens, Saluck

Tore: 1:0 Oskar Konrad Konieczny (55.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Anton Dzhurylo (90.+1); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Adrian Gehring; Zuschauer: 44