Stendal/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

In Minute 17 schoss Michael Adam das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Jasin Barrie erzielt.

1. FC Lok Stendal II und SV Medizin Uchtspringe – 1:1 in Minute 39

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (51.), gefolgt von Jasin Barrie (1. FC Lok Stendal II) in Minute 52. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 22

In der 75. Minute musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der 1. FC Lok Stendal II kassierte einmal Gelb. Der SV Medizin Uchtspringe hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Säger.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Ben Becker, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Stendaler Team den Sieg zu verschaffen (85.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Baron – Becker, Frötschner, Lange (74. Belling), Sall, Elsner, Friedebold, Borkenhagen (88. Sambou), Schulze, Barrie, Kliche (89. Merso Rasho)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Gerhardt, Adam, Nabizade (85. Gohr), Bosse, Wolter, Mohamad Ababaker (71. Bierstedt), Brinkmann, Stoppa, Rostomyan, Klukas

Tore: 0:1 Michael Adam (17.), 1:1 Jasin Barrie (39.), 1:2 Marcel Brinkmann (51.), 2:2 Jasin Barrie (52.), 3:2 Ben Becker (85.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Julian Helbig, Diana Strobach; Zuschauer: 75