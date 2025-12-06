Für den 1. FC Lok Stendal II endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Kreveser SV mit 0:1 (0:1).

Stendal/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen 1. FC Lok Stendal II und Kreveser SV mit einem torarmen 0:1 (0:1). 40 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Osterburger Straße live dabei.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Robert Engelfried vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Ben Döring die Gäste in Führung (42.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Kreveser SV

1. FC Lok Stendal II: Ranke – Becker, Schulze, Klautzsch (73. Schreiber), Dzhurylo, Barrie (56. Kliche), Henning (73. Bordizhenko), Borkenhagen, Flöther, Friedebold, Frötschner (33. Elsner)

Kreveser SV: Bergmann – Bittner (83. Niemeyer), Kiebach (76. Engelfried), Döring, Riemann, Hannemann, Thomsen, Zimmermann, Präbke (76. Wolligandt), Pieper, Rathke

Tore: 0:1 Ben Döring (42.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marvin Marian Geib, Philipp Weiß; Zuschauer: 40