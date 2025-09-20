Für den 1. FC Lok Stendal II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:3 (1:1).

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Matvii Kovalov traf für den 1. FC Lok Stendal II in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Zohrab Rostomyan den Ball ins Netz (22.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SV Medizin Uchtspringe noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Robert Wojahn (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Uchtspringer Mannschaft erzielen (90.+4). Der 1. FC Lok Stendal II rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Pfeiffer, Schulze (46. Frötschner), Matiiv, Balliet, Schreiber (55. Kliche), Friedebold (86. Merso Rasho), Konieczny, F. Handge (60. Henning), Kovalov, Becker (75. Dzhurylo)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Schadow, Ziesmann, Staykovski, Stoppa, Pagels, Rostomyan (86. Messal), Adam, Brinkmann (72. Wojahn), Kölsch (56. Lübke), Wolter

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60