Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal II: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Medizin Uchtspringe einstecken.

Nach 18 Minuten schoss Matvii Kovalov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Zohrab Rostomyan den Ball ins Netz (22.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Robert Wojahn den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Uchtspringe sicherte (90.+4). Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Schulze (46. Frötschner), Friedebold (86. Merso Rasho), Kovalov, Balliet, Becker (75. Dzhurylo), F. Handge (60. Henning), Matiiv, Pfeiffer, Konieczny, Schreiber (55. Kliche)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Adam, Staykovski, Ziesmann, Rostomyan (86. Messal), Brinkmann (72. Wojahn), Wolter, Pagels, Schadow, Stoppa, Kölsch (56. Lübke)

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60