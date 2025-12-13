Fußball-Landesklasse 1: In der Partie am Samstag war der SV Viktoria Uenglingen gegenüber dem TSV Brettin/Roßdorf I machtlos und wurde 2:4 (0:2) besiegt.

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der TSV Brettin/Roßdorf I ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:2).

In Minute 22 schoss Jeremy Papke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Papke den Ball ins Netz (28.).

Minute 28: SV Viktoria Uenglingen 0:2 im Hintertreffen

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Gianni Schmahl/Brettin/Roßdorf (47.), gefolgt von Björn Hunnius (SV Viktoria Uenglingen) in Minute 60 und Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) in Minute 68. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Florian Henry Kreisel kam rein für Jann-Erik Paulsen. Auf der Gastseite sprangen Dustyn Harzendorf für Jeremy Feuerherdt und Lukas Matthäus für Fritz Kniesche ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte einmal Gelb ein.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Florian Henry Kreisel (Uenglingen) den Ball über die Linie bringen (80.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner vom TSV Brettin/Roßdorf I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – TSV Brettin/Roßdorf I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Bierstedt, S. Hunnius, B. Hunnius, D. Ahrendt, Paulsen (74. Kreisel), C. Ahrendt, Arndt, Pfeiffer, J. Hunnius, Jandt

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Lindemann, Feuerherdt (73. Harzendorf), Schmahl, Lindemann (87. Papke), Müller, Kniesche (74. Matthäus), Dauter, Tepper, Feuerherdt, Papke

Tore: 0:1 Jeremy Papke (22.), 0:2 Jeremy Papke (28.), 0:3 Gianni Schmahl (47.), 1:3 Björn Hunnius (60.), 1:4 Maximilian Müller (68.), 2:4 Florian Henry Kreisel (80.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Samuel Michael, Maik Sturm; Zuschauer: 96