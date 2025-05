Havelberg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der FSV Havelberg 1911 und der 1. FC Lok Stendal II am Samstag 2:5 (0:2) getrennt.

Mohamed Amin Mohamed (1. FC Lok Stendal II) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Fabian Schulze den Ball ins Netz (20.).

FSV Havelberg 1911 gerät 0:2 ins Hintertreffen – 20. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jürgen Betker/Havelberg (47.), gefolgt von Jasin Barrie (1. FC Lok Stendal II) in Minute 65, Elias Wolff (1. FC Lok Stendal II) in Minute 70 und Markus Bröker (FSV Havelberg 1911) in Minute 74. Spielstand 4:2 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 21

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FSV Havelberg 1911 steckte einmal Gelb ein.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Lasse-Bo Lange, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:5 zu festigen (87.).

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – 1. FC Lok Stendal II

FSV Havelberg 1911: Sell – Heidel (33. Betker), Doering, Mathewes (75. Sichkar), Liebsch (82. Blumberg), Leppin, Stamer, Suljanovic, Wollermann, Seidel, Oppermann (46. Bröker)

1. FC Lok Stendal II: Ranke – Schulze, Frötschner, Becker, Kliche, Schreiber, Mohamed (63. Wolff), Barrie, Borkenhagen, Sall, Handge (55. Lange)

Tore: 0:1 Mohamed Amin Mohamed (8.), 0:2 Fabian Schulze (20.), 1:2 Jürgen Betker (47.), 1:3 Jasin Barrie (65.), 1:4 Elias Wolff (70.), 2:4 Markus Bröker (74.), 2:5 Lasse-Bo Lange (87.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Mika Maltritz, Normann Schulz; Zuschauer: 49