Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Steffen Peters vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jasin Barrie das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.). In der zweiten Halbzeit setzte Stendal noch einen drauf: In Minute 81 wurde ein weiteres Tor durch Leon-Lucca Borkenhagen erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 20

1. FC Lok Stendal II führt mit 2:0 – 81. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Lasse-Bo Lange, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (86.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Radomski – Borkenhagen, Barrie, Kliche (46. Lange), Becker, Friedebold, Sall, Schulze, Klautzsch, Elsner (77. Kusch), Frötschner (77. Henning)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Schulze, Mertens (83. Matthies), Bock, Mertens, Daries, Bock, Saluck, Engler, Wiegmann, Schlamann

Tore: 1:0 Jasin Barrie (42.), 2:0 Leon-Lucca Borkenhagen (81.), 3:0 Lasse-Bo Lange (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Bernd Manecke, Klaus Reimer; Zuschauer: 45