Der 1. FC Lok Stendal II erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Osterburger Straße eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Stendaler gewannen souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Rivalen aus Möringer.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Elias-Rene Friedebold (1. FC Lok Stendal II) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Möringer Sportverein musste jetzt dreimal Gelb hinnehmen (70.). Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Carl Klautzsch den Ball ins Netz.

1. FC Lok Stendal II führt mit 2:0 – Minute 85

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Torwart Artem Meichuk konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Jasin Barrie den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.+2). Damit war der Erfolg der Stendaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Barrie, Becker, Matiiv, O. Handge (60. Mohamed), F. Handge, Friedebold, Borkenhagen (80. Schreiber), Frötschner, Schulze, Klautzsch

Möringer Sportverein: Wittrien – Hutsu, Kumpe, Lauck, Wendt, Rosentreter, Dzierma (89. Drawehn), Schönburg, Mayer (89. Kuschmider), Schilling (62. Bade), Eggert

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96