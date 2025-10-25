Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der TSV Brettin/Roßdorf I vor 80 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I freuen.

Brettin/MTU. Im Spiel zwischen Brettin/Roßdorf und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Sieg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Die Brettiner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball neun Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (54.) von Justin Pascal Feuerherdt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedlern eine unerwartete Führung ein (54.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jeremy Feuerherdt den Ball ins Netz (67.).

TSV Brettin/Roßdorf I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 67

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte noch einmal Gelb ein.

Nur vier Spielminuten später konnte Lukas Matthäus (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 verließen die Brettiner den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Kniesche, J. Feuerherdt, Müller, Dauter, Helm (48. J. C. Papke), J. Papke (61. Matthäus), Tepper, Schmahl (88. Harzendorf), J. P. Feuerherdt, Lindemann

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Heubach, Nowak, Hentschel (69. Müller), Eisert, Al Khelef, Wulff, Weißbach (46. Horn), Wazar Hasan (69. Gueta), Grabowski, Galkowski

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80