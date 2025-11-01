Dem 1. FC Lok Stendal II glückte es am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Möringer Sportverein mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 96 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Die 96 Besucher auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten die Gäste aus Möringer mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Steffen Peters, als Elias-Rene Friedebold für Stendal traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der Möringer Sportverein musste jetzt dreimal Gelb hinnehmen (70.). Die Stendaler waren aber noch nicht fertig: Fünf Minuten vor Spielende wurde das zweite Tor durch Carl Klautzsch erzielt.

2:0 Vorsprung für 1. FC Lok Stendal II – 85. Minute

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Jasin Barrie (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Stendaler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Matiiv, Becker, Klautzsch, Borkenhagen (80. Schreiber), Schulze, O. Handge (60. Mohamed), Friedebold, Frötschner, F. Handge, Barrie

Möringer Sportverein: Wittrien – Eggert, Rosentreter, Schilling (62. Bade), Hutsu, Schönburg, Dzierma (89. Drawehn), Kumpe, Wendt, Lauck, Mayer (89. Kuschmider)

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96