Der TSV Brettin/Roßdorf I errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 80 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Brettin/MTU. Brettin/Roßdorf – Salzwedel: Nachdem der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Brettiner Gastgeber bereit: Nach 53 torlosen Minuten, die zweite Spielhälfte war gerade neun Minuten im Gange, da lenkte Justin Pascal Feuerherdt den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Salzwedlern unerwartet die Führung (54.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Jeremy Feuerherdt (67.) erzielt wurde.

Minute 67 TSV Brettin/Roßdorf I auf Augenhöhe mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Unmittelbar darauf gelang es Lukas Matthäus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (80.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Dauter, Kniesche, Tepper, J. P. Feuerherdt, J. Feuerherdt, Müller, J. Papke (61. Matthäus), Lindemann, Schmahl (88. Harzendorf), Helm (48. J. C. Papke)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Weißbach (46. Horn), Galkowski, Hentschel (69. Müller), Nowak, Eisert, Al Khelef, Heubach, Grabowski, Wazar Hasan (69. Gueta), Wulff

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80