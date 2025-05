Nach einem aufregenden Spiel haben sich der TuS Wahrburg und die Preussen Schönhausen am Samstag 3:6 (2:4) getrennt.

Tom Künnemann (Preussen Schönhausen) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 23. Spielminute nach. Diesmal war Max Lecher der Torschütze.

23. Minute: TuS Wahrburg liegt 0:2 zurück

Die Magdeburger schafften es, nochmal zu erhöhen. Janis Kämpfer schoss und traf in Minute 28. Der TuS Wahrburg war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Sven Körner traf in der 33. Spielminute. Der Preussen Schönhausen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Kari Zepernick versenkte den Ball in der 38. Minute. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Felix Pitzner traf in der 41. Spielminute. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Matthias Müller traf in der 65. Spielminute noch einmal, gefolgt von Kari Zepernick (70.). Spielstand 6:2 für die Preussen Schönhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Henning Borstel wurde für Sven Körner eingesetzt. Auf der Gastseite räumte Kari Zepernick für Alex Klarowitz den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Bereits fünf Minuten später konnte Henning Borstel (Wahrburg) den Ball über die Linie bringen (75.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Preussen Schönhausen

TuS Wahrburg: Schmidt – Lautenschläger, Burghard, Kroschel, R. Schlegel, Pitzner, Köhn, Rieke (56. Schnee), Salemski, Körner (72. Borstel), Weikert

Preussen Schönhausen: Lindner – Lecher, Kämpfer, Künnemann, Zepernick (72. Klarowitz), Ludwig, Tomru, Lüthgarth (46. Bröker), Müller, Bleis (84. Tessmer), Stolze

Tore: 0:1 Tom Künnemann (4.), 0:2 Max Lecher (23.), 0:3 Janis Kämpfer (28.), 1:3 Sven Körner (33.), 1:4 Kari Zepernick (38.), 2:4 Felix Pitzner (41.), 2:5 Matthias Müller (65.), 2:6 Kari Zepernick (70.), 3:6 Henning Borstel (75.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Burkhardt Pastwa; Zuschauer: 70