Schönhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern auf dem Sportplatz Schönhausen - Platz 1 geboten. Die Magdeburger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Gardelegen durch.

Julien Rosenhagen (Preussen Schönhausen) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Janis Kämpfer den Ball ins Netz.

68. Minute: Preussen Schönhausen führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Minute 82: Preussen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Deniz Tomru ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Schönhausen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Marven Jürgens den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (86.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Preussen Schönhausen – SSV 80 Gardelegen II

Preussen Schönhausen: Lindner – Braunschweig, Jürgens, T. Müller, Bleis (46. M. Müller), Rosenhagen (57. Tomru), Kämpfer (79. Gröhling), Huth, Stolze, Lemme (75. Ludwig), Lüthgarth (57. Ehricke)

SSV 80 Gardelegen II: Lübke – Köhler (79. Schmidt), Lübke, Brunke, Bergener, Steindorf, Reiner, Osmers, Werner, Wulfänger, Hartmann

Tore: 1:0 Julien Rosenhagen (45.+2), 2:0 Janis Kämpfer (68.), 3:0 Deniz Tomru (82.), 4:0 Marven Jürgens (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 120