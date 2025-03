Der SSV 80 Gardelegen II unter Leitung von Trainer Daniel Burkardt feierte einen deutlichen Erfolg über den VfB 07 Klötze I mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

4:0 – SSV 80 Gardelegen II in der Begegnung mit VfB 07 Klötze I deutlich überlegen

Gardelegen/MTU. Die 90 Besucher des Stadions Rieselwiese haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardelegener schlugen das Team aus Klötze mit 4:0 (1:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Gardelegener (23.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Daniel Burkardt, als Norman Lübke für Gardelegen traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SSV 80 Gardelegen II musste noch einmal Gelb hinnehmen (44.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Michel Bergener (52.) erzielt wurde.

SSV 80 Gardelegen II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 52

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Siegeszug der Gardelegener brach nicht ab. Minute 77: Gardelegen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Gille ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der SSV 80 Gardelegen II noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Jonah Matti Osmers (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:0 gingen die Gardelegener als Sieger vom Platz. Der SSV 80 Gardelegen II hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – VfB 07 Klötze I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Gille (83. Reiner), Wulfänger, Müller (62. Berezovskyi), Osmers, N. Lübke (79. J. J. Lübke), Giesecke, Steindorf, Bergener, Lenz (71. Hasanov), Lemme

VfB 07 Klötze I: Schulte – Lange, Gase, Michel, Wißwedel, Müller, Mangrapp, Mühl, Homeier, Dannies (71. Strauß), Banse (79. Landmann)

Tore: 1:0 Norman Lübke (39.), 2:0 Michel Bergener (52.), 3:0 Martin Gille (77.), 4:0 Jonah Matti Osmers (90.+2); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Alexander Wesche, Marco Friedrich; Zuschauer: 90