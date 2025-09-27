Der SV Eintracht Salzwedel 09 I unter Leitung von Trainer Gordon Krause feierte einen überlegenen Erfolg über den SV 51 Langenapel mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Salzwedel/MTU. Die 207 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler besiegten die Gäste aus Langenapel mit 4:0 (3:0) deutlich.

Luca Nowak (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Hishyar Wazar Hasan (33.) erzielt wurde.

SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 2:0 vorne – Minute 33

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Phil Friedrich Hentschel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (54.). Damit war der Triumph der Salzwedler gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack, Galkowski, Stolz, P. Müller (86. Koch), Wazar Hasan (75. A. Müller), Nowak, Riethmüller (66. Grabowski), Kreitz, Hentschel (66. Weißbach), Wulff

SV 51 Langenapel: Schmidt – Meyer, Stappenbeck (77. Glaetzer), Peters, Roloff (46. Stolz), Afanasew (46. Scheuner), Schulz, Roese, Neuling, Steding (55. Atah), Bromann (84. Hahn)

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207