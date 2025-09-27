Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der SV Eintracht Salzwedel 09 I von Coach Gordon Krause aus dem Spiel mit dem SV 51 Langenapel vom Platz.

Salzwedel/MTU. Die 207 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler besiegten die Gäste aus Langenapel mit 4:0 (3:0) deutlich.

Es waren schon 29 Minuten des Spiels vergangen, als Luca Nowak für Salzwedel traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Hishyar Wazar Hasan (33.) erzielt wurde.

SV Eintracht Salzwedel 09 I führt nach 33 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Phil Friedrich Hentschel (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (54.). Mit 4:0 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz. In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Riethmüller (66. Grabowski), Kreitz, Galkowski, Wazar Hasan (75. A. Müller), Nowak, Hentschel (66. Weißbach), Stolz, Burdack, Wulff, P. Müller (86. Koch)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Bromann (84. Hahn), Peters, Schulz, Roese, Roloff (46. Stolz), Afanasew (46. Scheuner), Steding (55. Atah), Neuling, Stappenbeck (77. Glaetzer), Meyer

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207