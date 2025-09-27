Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Gordon Krause und sein Team SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen den SV 51 Langenapel – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Salzwedel/MTU. Die 207 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler besiegten die Gäste aus Langenapel mit 4:0 (3:0) deutlich.

Luca Nowak (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Salzwedler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Hishyar Wazar Hasan der Torschütze (33.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I führt mit 2:0 – Minute 33

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Phil Friedrich Hentschel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (54.). Damit war der Triumph der Salzwedler entschieden. In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan (75. A. Müller), Nowak, Riethmüller (66. Grabowski), Kreitz, Stolz, Hentschel (66. Weißbach), Galkowski, Wulff, Burdack, P. Müller (86. Koch)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Schulz, Afanasew (46. Scheuner), Stappenbeck (77. Glaetzer), Roese, Meyer, Peters, Steding (55. Atah), Bromann (84. Hahn), Roloff (46. Stolz), Neuling

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207