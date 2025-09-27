Fußball-Landesklasse 1: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging der SV Eintracht Salzwedel 09 I von Coach Gordon Krause aus dem Duell mit dem SV 51 Langenapel vom Platz.

4:0 – SV Eintracht Salzwedel 09 I in der Begegnung mit SV 51 Langenapel deutlich souverän

Salzwedel/MTU. Die 207 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler besiegten die Gäste aus Langenapel mit 4:0 (3:0) deutlich.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Luca Nowak das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Hishyar Wazar Hasan den Ball ins Netz (33.).

Minute 33: SV Eintracht Salzwedel 09 I führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Phil Friedrich Hentschel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (54.). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden. In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Stolz, Riethmüller (66. Grabowski), Kreitz, Wazar Hasan (75. A. Müller), Galkowski, Hentschel (66. Weißbach), P. Müller (86. Koch), Burdack, Nowak, Wulff

SV 51 Langenapel: Schmidt – Afanasew (46. Scheuner), Steding (55. Atah), Bromann (84. Hahn), Meyer, Neuling, Stappenbeck (77. Glaetzer), Peters, Roese, Schulz, Roloff (46. Stolz)

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207