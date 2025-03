Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Robert Riep und sein Team TuS Wahrburg gegen den FSV Havelberg 1911 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern auf dem Sportplatz Wahrburg - Platz 1 geboten. Die Stendaler setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Havelberg durch.

Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Nils Lautenschläger für Wahrburg traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Wahrburg noch einen drauf: In Minute 83 wurde das zweite Tor durch Tristan Burghard erzielt.

Der Siegeszug der Stendaler brach nicht ab. Minute 87: Wahrburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Felix Pitzner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Am Ende des Duells sollte es dem TuS Wahrburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Reinhold Schlegel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Stendaler entschieden. In Spielminute 93 handelte sich der FSV Havelberg 1911 noch eine Gelbe Karte ein. Der TuS Wahrburg sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – FSV Havelberg 1911

TuS Wahrburg: Wennrich – Radelhof, Lautenschläger, Weikert (76. Rieke), Burghard, Kroschel, Pitzner, Leppin (57. Salemski), Schnee, Schlegel, Assmann (90. Schreiber)

FSV Havelberg 1911: Blumberg – Freye, Sichkar, Leppin, Stamer, Liebsch (66. Biloshapka), Kurnytski (89. Palenga), Heidel, Seidel, Suljanovic (74. Möbius), Mathewes (46. Oppermann)

Tore: 1:0 Nils Lautenschläger (34.), 2:0 Tristan Burghard (83.), 3:0 Felix Pitzner (87.), 4:0 Reinhold Schlegel (90.+3); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Lars Böttger, Rene Ludwig; Zuschauer: 52