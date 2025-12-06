Der VfB 07 Klötze I unter Leitung von Trainer Erik Marco Lehmann feierte ein überlegenes Ergebnis über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Klötze/MTU. Die 45 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer besiegten das Team aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen II musste einmal Gelb hinnehmen (20.). Die Klötzer legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Homeier der Torschütze (56.).

Philipp Homeier kickt VfB 07 Klötze I in 2:0-Führung – Minute 56

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I steckte jetzt einmal Gelb ein. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Erik Marco Lehmann (Klötze) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:0 verließen die Klötzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – Lange, Hetfleisch (75. Banse), P. Homeier, Mühl, Fuhrmann, Gase, Dannies, Wißwedel, P. Homeier, Lehmann (86. Maihack)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Wulfänger, Kurpiers, Teßmer, Lübke, Peters, Lenz, Bergener, Wannagat, Roitsch, Reiner

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45