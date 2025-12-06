Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der VfB 07 Klötze I von Trainer Erik Marco Lehmann aus dem Duell mit dem SSV 80 Gardelegen II vom Platz.

Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Philipp Homeier für Klötze traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II musste einmal Gelb hinnehmen (20.). In der zweiten Halbzeit setzte Klötze noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Homeier.

Doppelpack von Philipp Homeier bringt VfB 07 Klötze I 2:0 in Führung – Minute 56

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I kassierte jetzt einmal Gelb. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Erik Marco Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (75.).

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – Dannies, Wißwedel, Gase, Mühl, Lehmann (86. Maihack), Fuhrmann, P. Homeier, Lange, P. Homeier, Hetfleisch (75. Banse)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Kurpiers, Roitsch, Wulfänger, Wannagat, Lübke, Reiner, Lenz, Bergener, Peters, Teßmer

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45