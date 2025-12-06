Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Erik Marco Lehmann und sein Team VfB 07 Klötze I gegen den SSV 80 Gardelegen II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Philipp Homeier für Klötze traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte einmal Gelb (20.). In der zweiten Halbzeit setzte Klötze noch einen drauf: In Minute 56 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Homeier.

Philipp Homeier kickt VfB 07 Klötze I in 2:0-Führung – Minute 56

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I kassierte jetzt einmal Gelb. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Erik Marco Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (75.).

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – P. Homeier, Dannies, Hetfleisch (75. Banse), Gase, Lange, Mühl, Wißwedel, P. Homeier, Lehmann (86. Maihack), Fuhrmann

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Bergener, Wulfänger, Lübke, Peters, Reiner, Roitsch, Wannagat, Kurpiers, Lenz, Teßmer

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45