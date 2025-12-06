Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der VfB 07 Klötze I von Trainer Erik Marco Lehmann aus dem Duell mit dem SSV 80 Gardelegen II vom Platz.

Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II steckte einmal Gelb ein (20.). Das zweite Tor konnten die Klötzer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Homeier den Ball ins Netz.

Doppelpack von Philipp Homeier bringt VfB 07 Klötze I 2:0 in Führung – Minute 56

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Siegeszug der Klötzer brach nicht ab. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Erik Marco Lehmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (75.). Damit war der Erfolg der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – Lange, Gase, Mühl, P. Homeier, Hetfleisch (75. Banse), Lehmann (86. Maihack), P. Homeier, Wißwedel, Dannies, Fuhrmann

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Roitsch, Peters, Lübke, Teßmer, Kurpiers, Wannagat, Bergener, Wulfänger, Lenz, Reiner

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45