Der VfB 07 Klötze I unter Leitung von Trainer Erik Marco Lehmann feierte ein deutliches Ergebnis über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Klötze/MTU. Die 45 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer besiegten die Gäste aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Philipp Homeier für Klötze traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte einmal Gelb (20.). Das zweite Tor konnten die Klötzer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Homeier den Ball ins Netz.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Siegeszug der Klötzer brach nicht ab. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Erik Marco Lehmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (75.). Damit war der Sieg der Klötzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – Dannies, Hetfleisch (75. Banse), Lehmann (86. Maihack), P. Homeier, P. Homeier, Gase, Fuhrmann, Mühl, Wißwedel, Lange

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lenz, Lübke, Reiner, Bergener, Wannagat, Roitsch, Teßmer, Peters, Kurpiers, Wulfänger

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45