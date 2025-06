Der 1. FC Lok Stendal II erzielte am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 50 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen den Rossauer SV.

Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten die Gäste aus Rossau mit 4:1 (3:0) souverän.

Felix Belling traf für den 1. FC Lok Stendal II in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Leon-Lucca Borkenhagen den Ball ins Netz.

33. Minute: 1. FC Lok Stendal II baut Führung auf 2:0 aus

Zu all dem Jammer lenkte der Rossauer den Ball in der 36. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Im Anschluss waren die zurückliegenden Rossauer dran: Finn Hannes Wilhelm traf in der 63. Minute. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Jasin Barrie, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (80.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Rossauer SV

1. FC Lok Stendal II: Günther – Kliche (84. Kusch), Schulze, Belling (55. Lange), Borkenhagen, Henning, Sall, Klautzsch (73. Elsner), Barrie (90. Sambou), Becker, Schreiber (73. Frötschner)

Rossauer SV: Benecke – Schmitz, Schröder, Klein, Meyer, Glombitza (85. Schulz), Noack, Henel, Ziems, Wilhelm, Elling

Tore: 1:0 Felix Belling (17.), 2:0 Leon-Lucca Borkenhagen (33.), 3:0 Vincent Klein (36.), 3:1 Finn Hannes Wilhelm (63.), 4:1 Jasin Barrie (80.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Paul Gustav Klopp, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 50