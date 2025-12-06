Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Tino Anacker und sein Team SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen die SG Letzlingen / Potzehne – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein (13.). Die Salzwedler legten in der 36. Minute nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze.

SV Eintracht Salzwedel 09 I führt mit 2:0 – 36. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Wazar Hasan (Salzwedel) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:0 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Müller (30. Stolz), Wulff (59. Horn), Burdack, Eisert, Hentschel, Wazar Hasan (84. Koch), Al Khelef, Kreitz, Riethmüller (77. Bertkow), Nowak

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Krehl, Neumann (69. Klement), Pape (75. Schwarz), Bock, Mertens, Girmann, Wiegmann, Daries, Schulze, Mertens

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140