Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 5:0 (2:0) ging der SV Eintracht Salzwedel 09 I von Trainer Tino Anacker aus dem Spiel mit der SG Letzlingen / Potzehne vom Platz.

Salzwedel/MTU. Die 140 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler schlugen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne mit 5:0 (2:0) deutlich.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne musste einmal Gelb hinnehmen (13.). Die Salzwedler legten in der 36. Minute nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze.

SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 2:0 vorne – 36. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Wazar Hasan, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (81.). In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Nowak, Eisert, Riethmüller (77. Bertkow), Müller (30. Stolz), Al Khelef, Wazar Hasan (84. Koch), Wulff (59. Horn), Burdack, Kreitz, Hentschel

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens, Bock, Schulze, Pape (75. Schwarz), Neumann (69. Klement), Mertens, Krehl, Girmann, Wiegmann, Daries

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140